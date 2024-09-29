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На Украине рассказали об эвакуации людей из Сумской области

Власти Сумской области сообщили об эвакуации из региона более 35 тысяч человек

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Viacheslav Ratynskyi/Reuters

Глава администрации граничащей с РФ Сумской области Украины Владимир Артюх заявил, что из региона были эвакуированы более 35 тысяч человек. Такими данными он поделился в эфире украинского телеканала «Рада».

По словам Артюха, более шести тысяч из числа вывезенных с территории региона людей — дети. Он добавил, что местные власти вместе с военными рассматривают возможность расширения зоны принудительной эвакуации на следующей неделе.

Отдельной проблемой чиновник назвал эвакуацию из Глуховского района Сумской области, откуда на данный момент вывезены более 10 тысяч человек.

25 сентября ракетные войска и оперативно-тактическая авиация Вооруженных сил (ВС) России ударили по местам дислокации украинской армии в Сумской области. Как уточняли в Минобороны РФ, ВС России поразили резервы Вооруженных сил Украины в районах 18 населенных пунктов.

17 сентября сообщалось, что в регионе из-за повреждения инфраструктуры произошли отключения света. Проблемы с электроснабжением зафиксировали в административном центре области, а также Конотопском, Сумском и Ахтырском районах.

Ранее очевидец рассказал о попытках СБУ насильно эвакуировать жителей Новогродовки в Донецкой народной республике.

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