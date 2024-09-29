Дроны ВСУ атаковали два белгородских села и город

Дроны ВСУ атаковали три населенных пункта Белгородской области, написал губернатор Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

По предварительным данным, никто не пострадал. Глава региона уточнил, что в селе Вязовое Краснояружского района из-за атаки беспилотника загорелся частный дом, он получил значительные повреждения. В селе Муром Шебекинского городского округа жилой дом был уничтожен огнем. Еще один дрон повредил фасад другого частного домовладения.

«В городе Шебекино FPV-дрон (от англ. First Person View/вид от первого лица, видео с камеры дрона в режиме реального времени транслируется на монитор, очки или шлем пилота) атаковал ГАЗель. Водитель не пострадал. Транспортное средство повреждено», — сообщил Гладков (орфография и пунктуация сохранены. — «Газета.Ru»).

Накануне в селе Красный Октябрь Белгородской области FPV-дрон атаковал движущийся автомобиль. В результате произошедшего пострадали три женщины, они госпитализированы в тяжелом состоянии.

Ранее «Газета.Ru» рассказывала, как живут жители Белгорода в условиях постоянных ракетных обстрелов.