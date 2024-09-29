На юго-западе Москвы жители пожаловались на «противоправные действия» мигрантов-строителей

Столичное управление СК проводит проверку после жалоб жителей ЖК «Саларьево Парк» на юго-западе Москвы на мигрантов-строителей. Об этом сообщается в Telegram-канале ведомства.

Согласно публикации, о недовольстве москвичей стало известно из соцсетей. Жители обвиняют мигрантов-строителей в совершении «противоправных действий». СК инициировал проверку по факту организации незаконной миграции. О ее результатах будет доложено в центральный аппарат ведомства.

На этой неделе сотрудники ФСБ и СК задержали девятерых организаторов группировки, которые помогали мигрантам получать российское гражданство по поддельным паспортам Украины. По данным следователей, подозреваемые организовали преступную схему, используя свои знания о работе госорганов и имея связи с должностными лицами. За плату в размере от 150 до 350 тыс. руб. они изготавливали для граждан Таджикистана и Узбекистана фальшивые пластиковые украинские паспорта, а также фиктивные справки о регистрации на территории Донецкой народной республики. В итоге мигранты получали гражданство РФ в упрощенном порядке.

Ранее «Газета.Ru» разбиралась, сможет ли Россия обойтись без мигрантов.