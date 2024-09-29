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Площадь пожара на мебельной фабрике в Барнауле увеличилась

МЧС: площадь пожара в Барнауле увеличилась до 6 тысяч квадратных метров

Площадь пожара на мебельной фабрике в Барнауле увеличилась до шести тысяч квадратных метров. Об этом сообщается в Telegram-канале пресс-службы МЧС России.

В заявлении подчеркивается, что подразделения ведомства препятствуют распространению огня на резервуары с горюче-смазочными материалами.

В МЧС добавили, что на месте возгорания работают 68 специалистов и 20 единиц техники, в том числе пожарный поезд.

29 сентября Telegram-канал Mash сообщил, что здание крупнейшей сибирской мебельной фабрики сгорело в результате пожара в городе Барнауле, который находится в Алтайском крае.

Журналисты уточнили, что речь идет о фабрике «Три слона». Она сотрудничает со многими иностранными компаниями и поставщиками.

По словам авторов публикации, сейчас сотрудники экстренных служб пытаются потушить возгорание в помещениях, которые пламя еще полностью не уничтожило. Также перед ними была поставлена задача не допустить переброски огня на топливное хранилище, расположенное около здания.

Жители города Барнаула рассказали «Газете.Ru» о пожаре в одном из местных административных зданий. При этом в пресс-службе МЧС РФ загоревшееся строение назвали «Барнаульским мебельным комбинатом».

Ранее в Свердловской области загорелась птицефабрика.

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