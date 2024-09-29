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Жители Тулы сообщили о крупном пожаре в районе складов сельхозтехники

В Туле начался пожар в районе складов сельхозтехники

В Туле начался пожар в районе складов сельхозтехники. Видео с места инцидента опубликовал Telegram-канал «Тула Жесть».

По данным канала, пожар тушат в микрорайоне Мясново.

В этот же день сотрудники экстренных служб спасли одного человека из загоревшегося административного здания в городе Барнауле, расположенном в Алтайском крае. По информации ведомства, пожар площадью 1000 квадратных метров произошел в помещениях «Барнаульского мебельного комбината». Огонь распространился на шестом этаже здания.

Накануне в поселке Свирино Ульяновской области загорелась сухая растительность на площади 8 га. Огонь распространился на шесть жилых домов. На месте инцидента работали 35 специалистов и 10 единиц техники.

Также в МЧС рассказали, что сотрудники экстренных служб спустя 11 дней полностью ликвидировали природный пожар на территории Луганской народной республики (ЛНР).

Ранее депутат назвала главную причину лесных пожаров в России.

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