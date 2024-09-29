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Бабушка-цветочница из Ульяновска не приняла извинений избившего ее мужчины

SHOT: пенсионерка из Ульяновска не приняла извинений избившего ее мужчины

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Телеграм-канал «SHOT»

Пенсионерка-цветочница Валентина, которую неделю назад у входа в магазин в Ульяновске трижды ударил мужчина, не приняла его извинений. Об этом сообщает Life со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

«Это какой-то садист, наверное. Ему удовольствие было просто человеку делать больно, я так полагаю», — рассказала она.

Пенсионерка отметила, что ударивший ее мужчина ненормальный и ей противно на него смотреть.

По ее словам, мужчина неискренне попросил прощения, потому что испугался задержания.

«Он пытался (извиниться): «Бабуленька-красотуленька». Я говорю: «Поздно опомнился, раньше надо было думать», — передала Валентина разговор в полиции.

22 сентября экс-педагог музыкальной школы с 25-летним стажем продавала собственноручно собранные букеты у входа в магазин «Гулливер» на проспекте 50-летия ВЛКСМ в Ульяновске. В 23:05 к сидевшей на табуретке женщине приблизился мужчина и с силой ударил ее кулаком в лицо. Злоумышленник не остановился и после того, как пожилая женщина закрыла лицо руками, и нанес еще два удара. 28 сентября его задержали. Мужчина объяснил свои действия словами «так получилось». На видео допроса он извинился перед пенсионеркой, заявил о раскаянии и попросил «понять его вину».

Ранее пенсионерку, которая отругала подростка за сорванный с клумбы цветок, отдали под суд.

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