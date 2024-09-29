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В Барнауле сгорело здание крупнейшей сибирской мебельной фабрики

Mash: загоревшееся здание в Барнауле принадлежало мебельной фабрике «Три слона»

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МЧС России

Здание крупнейшей сибирской мебельной фабрики сгорело в результате пожара в городе Барнауле, который находится в Алтайском крае. Об этом сообщается в Telegram-канале Mash.

Журналисты уточнили, что речь идет о фабрике «Три слона». Она сотрудничает со многими иностранными компаниями и поставщиками.

«Возгорание началось на пятом этаже производственного корпуса. Огонь быстро распространился и захватил все предприятие», — говорится в материале.

По словам авторов публикации, сейчас сотрудники экстренных служб пытаются потушить возгорание в помещениях, которые пламя еще полностью не уничтожило. Также перед ними была поставлена задача не допустить переброски огня на топливное хранилище, расположенное около здания.

Днем 29 сентября жители города Барнаула рассказали «Газете.Ru» о пожаре в одном из местных административных зданий. При этом в пресс-службе МЧС РФ загоревшееся строение назвали «Барнаульским мебельным комбинатом».

В профильном ведомстве уточнили, что пламя распространилось на площади 1000 квадратных метров. К тушению огня привлекли 37 специалистов и 10 единиц техники, а также пожарный поезд. Во время ликвидации возгорания сотрудники экстренных служб спасли из охваченных пожаром помещений одного человека.

Ранее в Свердловской области загорелась птицефабрика.

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