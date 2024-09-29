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В Башкирии подростки избили пенсионера

СК возбудил дело после избиения пенсионера подростками в Башкирии

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Global Look Press

Следственное управление СК России по Башкирии возбудило уголовное дело о хулиганстве после информации об избиении пожилого мужчины подростками в городе Октябрьский. Об этом говорится в Telegram-канале управления.

«Выявлена видеозапись, на которой группа молодых людей избивает пожилого мужчину», — сказано в сообщении.

Отмечается, что в конфликт вмешалась женщина, которая проходила мимо, после чего нападавшие скрылись.

Возбуждено уголовное дело по статье о групповом хулиганстве, устанавливаются обстоятельства случившегося.

В Ульяновске 22 сентября пенсионерка продавала собственноручно собранные букеты у входа в магазин «Гулливер». В 23:05 к сидевшей на табуретке женщине приблизился мужчина в синих джинсах и черной футболке и с силой ударил ее кулаком в лицо. Злоумышленник не остановился и после того, как пожилая женщина закрыла лицо руками, и нанес еще два удара. 28 сентября его задержали. Мужчина объяснил свои действия словами «так получилось». На видео допроса он также извинился перед пенсионеркой, заявил о раскаянии и попросил «понять его вину».

Ранее бабушка-цветочница рассказала о страхе торговать цветами там, где ее избили.

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