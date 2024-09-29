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В Казанском аэропорту приземлился первый рейс из Шанхая

Из Шанхая в Казань прилетел первый прямой рейс

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Максим Богодвид/РИА «Новости»

В аэропорту Казани состоялась торжественная церемония встречи пассажиров самолета, выполнившего первый прямой рейс из Шанхая. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

По данным портала ProKazan, в аэропорту приземлилось воздушное судно, на борту которого находилось более 250 туристов.

«Коммерсантъ» добавил, что первый рейс был принят в торжественной обстановке. В церемонии участвовали исполнительный вице-президент авиакомпании China Eastern Airlines Ли Е, генеральный консул Китая в Казани Сян Бо, министр транспорта и дорожного хозяйства Татарстана Фарит Ханифов.

После приветственных речей в аэропорту перерезали ленту, которая стала символом открытия первого рейса. Пассажиров и зрителей угостили тортом.

Перевозки будут осуществляться авиакомпанией China Eastern Airlines (CEA). Рейсы запланированы три раза в неделю: по вторникам, четвергам и субботам. Вылет из Казани в 20:00, прибытие в пункт назначения в 9:00 следующего дня; вылет из Шанхая в 12:30, посадка в аэропорту «Казань» в 17:00. Указано местное время для каждого аэропорта. Время в Шанхае на 5 часов опережает московское.

До этого стало известно, что туристический поток в Россию из других стран только начинает восстанавливаться, количество путешественников постоянно растет. Чаще других приезжают туристы из Китая. Также в РФ активно едут туристы из стран Ближнего Востока, Турции, ОАЭ, Ирана, Индии и Саудовской Аравии.

Ранее стало известно, что стоимость турпакетов на сафари в Африку этой зимой стартует от 304,2 тыс. рублей за двоих.

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