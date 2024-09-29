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В Барнауле из загоревшегося здания мебельного комбината вывели человека

МЧС РФ: пожарные спасли человека при пожаре на мебельном комбинате в Барнауле

Сотрудники экстренных служб спасли одного человека из загоревшегося административного здания в городе Барнауле, расположенном в Алтайском крае. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале МЧС РФ.

По информации ведомства, пожар площадью 1000 квадратных метров произошел в помещениях «Барнаульского мебельного комбината». Огонь распространился на шестом этаже здания.

«Из горящего административного здания уже спасен человек. На месте работают 37 специалистов и 10 единиц техники», — говорится в заявлении.

В пресс-службе МЧС РФ добавили, что на место происшествия также направили пожарный поезд. К текущему моменту сотрудники экстренных служб развернули три боевых участка тушения огня.

Днем 29 сентября житель Барнаула, представившийся Андреем, рассказал «Газете.Ru» о пожаре в здании местного мебельного комбината. Как сказал очевидец, рядом с постройкой стоят цистерны с топливом. Сейчас сотрудники экстренных служб поливают баки водой, чтобы не допустить распространения пламени и их детонации. Мужчина подчеркнул, что из охваченного огнем строения доносились звуки обрушения.

Еще одна жительница города по имени Алина уточнила, что возгорание распространилось очень быстро. Также, по ее словам, на месте ЧП раздались «негромкие хлопки». Но что именно стало их причиной, пока неизвестно.

Ранее огнеборцы спасли сотни животных из загоревшегося приюта в Барнауле.

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