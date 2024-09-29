В национальном центре «Россия» отметили проект благоустройства площади в Мурманске

Проект реконструкции центральной площади столицы Арктики — площади Пять углов в Мурманске, получил высокие оценки от экспертов национального центра «Россия». Об этом сообщается на сайте центра.

На площади проводятся главные массовые мероприятия, потому перед архитекторами стояла задача создать мультифункциональное пространство.

Специалисты из архитектурного бюро «Базис» предложили концепцию, в основе которой — идея преодоления полярных льдов, навеянная образами покорения Заполярья, незамерзающего порта и Северного морского пути.

Основным элементом нового облика площади стала скульптура, состоящая из плит разной высоты — она олицетворяет преодоление арктических льдов.

В национальном центре «Россия» отметили, что авторам концепции удалось разработать проект, учитывающий мировые тренды градостроительства и благоустройства общественных территорий, климатические условия и историю знакового для города места, сохранив его дух.

После преобразования площадь Пять углов в Мурманске может стать не только городской точкой притяжения, но и одним из ярких символов Арктики, считают эксперты.

Напомним, 1 июля президент России Владимир Путин распорядился создать национальный центр «Россия» и его филиалы в регионах страны.

Национальный центр не только сохранит наследие международной выставки-форума «Россия», но и станет центром компетенций, который будет давать полную экспертную оценку по направлениям экспозиционной и событийной деятельности, преобразования общественных пространств, проведения знаковых мероприятий.

Ранее сообщалось, что центр начнет работу 4 ноября.