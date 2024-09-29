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«Здание почти полностью выгорело»: житель Барнаула — о пожаре на мебельном складе

Житель Барнаула рассказал о звуках обрушения из-за пожара на мебельном складе

Здание мебельного склада в Барнауле почти полностью выгорело из-за пожара, а на месте ЧП слышны звуки обрушения. Об этом «Газете.Ru» рассказал очевидец происшествия Андрей.

«Был в гараже, вышел, увидел дым, через час уже открытое пламя, и здание почти полностью выгорело. Рядом цистерны с топливом стоят, пожарные их поливают водой. Сейчас едет поезд пожарный, все ожидают его. Близко не был, пожар не потушен. Взрывов нет, слышны только звуки обрушения. Летят горящие частицы, при приземлении некоторые из них еще воспламенены. Возгорание началось на верхнем этаже. Всех людей эвакуировали сотрудники полиции на безопасное расстояние», — сказал он.

Еще одна очевидица пожара Алина в беседе с «Газетой.Ru» добавила, что огонь разгорелся очень быстро, а на месте происшествия слышны «негромкие хлопки».

«Когда уже пошел дым, только увидели. Разгорелось быстро. Открытый огонь видно. Еще не потушили. А вот сейчас слышны хлопки какие-то, негромкие. Видимо, что-то начало взрываться», — подчеркнула она.

29 сентября Telegram-канал «Инцидент Барнаул» сообщил, что в здании на улице Попова произошел сильный пожар. По данным местных жителей, там находится мебельный склад.

В МЧС уточнили, что возгорание произошло в промышленно-административном здании. Отмечается, что пожарные тушат 1000 кв. м., из здания спасен человек.

Ранее в Ростове сообщили о запахе гари и пепле из-за нескольких пожаров рядом с городом.

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