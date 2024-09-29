Парень выстрелил в восьмиклассницу в петербургском торговом центре

В Санкт-Петербурге молодой человек выстрелил в 14-летнюю школьницу из сигнального пистолета. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

Инцидент произошел 28 сентября в зоне фуд-корта торгового центра «Атмосфера» около 16:00 мск. По данным SHOT, восьмиклассница Алина обедала за одним из столиков в компании друзей, как вдруг произошел выстрел. Девочка успела закрыть лицо, но травм избежать не удалось — ее госпитализировали с ожогом левого предплечья первой степени. Сейчас она проходит амбулаторное лечение.

Стрелявший парень скрылся с места происшествия, его ищут.

28 сентября сообщалось, что в Санкт-Петербурге врачи достали пулю изо рта 14-летней школьницы, в которую выстрелил неизвестный. По данным издания 47news, стрельба произошла на улице Олеко Дундича во Фрунзенском районе города. Пуля, выпущенная злоумышленником из травматического оружия, воткнулась в нёбо несовершеннолетней. Пострадавшую доставили в больницу в тяжелом состоянии.

Ранее в Подмосковье мальчик стрелял из пневматики по мишеням и попал в шею семилетней девочке.