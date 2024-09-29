Поездки из Россию в Белоруссию приравняют к внутреннему туризму

Туры из России в Белоруссию с 2025 года будут приравнены к внутреннему туризму. Об этом ТАСС сообщил представитель Российского союза туриндустрии (РСТ) в Белоруссии Филипп Гулый.

Он отметил, что в рамках двухстороннего сотрудничества также планируется отмена НДС на туры по территории Союзного государства.

В конце прошлого года министр экономического развития РФ Максим Решетников заявлял, что страны работают над отменой НДС на данные туры, а также созданием российско-белорусского туристского информационного центра.

Тогда в Бресте были подписаны соглашения и утверждена дорожная карта о развитии системного сотрудничества в сфере туризма между двумя странами.

До этого стало известно, что Россия и Белоруссия работают над отменой роуминга на территории Союзного государства к апрелю 2025 года.

Ранее в Белоруссии анонсировали подписание договора о гарантиях безопасности с РФ.