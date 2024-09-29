Аналитик из Индонезии рассказала, как РФ сможет победить на Украине с помощью ИИ

Россия может победить в украинском конфликте, влияя на решения политиков западных стран при помощи искусственного интеллекта (ИИ) и нейробиологии, считает индонезийский аналитик в области политической, военной и разведывательной деятельности, профессор факультета международных отношений СПбГУ Бакри Рахакундини Конни. Об этом эксперт заявила в беседе с РИА Новости.

«Как мне кажется, самая большая «домашняя работа» для России, чтобы выйти победителем из конфликта, заключается в том, чтобы усилить достижения в области нейробиологии и ИИ», — сказала Конни.

По ее мнению, с помощью новейших технологий РФ сможет незаметно влиять на решения западных политиков, включая те, что связаны с применением ядерного оружия. Аналитик отметила, что Россия уже достигла значительных результатов в вышеуказанных сферах, поэтому потенциал такого подхода крайне высок.

Профессор также прокомментировала недавнее выступление российского президента Владимира Путина по поводу изменения ядерной доктрины РФ. Она сказала, что понимает решение Путина, однако призывает искать альтернативные пути борьбы с недоброжелателями.

До этого об опасности искусственного интеллекта высказался генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш. По его словам, ИИ развивается в моральном и правовом вакууме, что грозит серьезными рисками. Другими вызовами являются подрыв авторитета Совбеза ООН и рост числа конфликтов в мире, отметил генсек.

Ранее президент Белоруссии признался, что боится искусственного интеллекта.