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Суд вступился за жителя Читы из-за испорченного нательного крестика

Верховный суд вступился за жителя Читы, которому ювелир испортил золотой крестик

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Depositphotos

Российский Верховный суд встал на сторону жителя Читы, которому ювелир испортил золотой крестик и цепочку во время ремонта. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на определение коллегии по гражданским делам.

По данным суда, ювелир испортил украшения из-за нарушения технологии пайки и ремонта. Потерпевший потребовал от мастера компенсировать ему двойную стоимость креста — 600 тысяч рублей. Суд Читы удовлетворил его иск частично и постановил выплатить компенсацию всего лишь в 10 тыс. рублей.

Неудовлетворенный таким решением истец обратился в Верховный суд. Там судья не согласился с решением, поскольку при рассмотрении дела не применили Закон о защите прав потребителей, который регламентирует ответственность исполнителя за сохранность вещи. В итоге суд направил дело на новое рассмотрение.

До этого лжеполицейский похитил десятки драгоценностей из ювелирного магазина в Ницце.

Ранее ювелира задержали за инсценировку кражи бриллиантов стоимостью более €1 млн.

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