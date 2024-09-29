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Площадь лесного пожара в Самарской области выросла до 57 га

МЧС: площадь лесного пожара в Самарской области достигла 57 га

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Телеграм-канал «МЧС Воронежской области»

В Самарской области площадь лесного пожара достигла 57 га. Об этом сообщает региональное управление МЧС в своем Telegram-канале.

По данным ведомства, в результате возгорания в Сызранском районе никто не пострадал. Тушением огня занимаются 78 человек и 29 единиц техники.

О пожаре в 44 квартале Рачейского лесничества в районе Смолькино стало известно в 13:33 (12.33 мск) 28 сентября. Тогда его площадь составляла 23 га, а к тушению пожара от МЧС РФ привлекли 17 человек и четыре единицы техники. В ведомстве подчеркнули, что держат на контроле обстановку с пожаром.

До этого в поселке Свирино Ульяновской области загорелась сухая растительность на площади 8 га. Огонь распространился на шесть жилых домов. На месте инцидента работали 35 специалистов и 10 единиц техники.

Ранее депутат назвала главную причину лесных пожаров в России.

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