«Так получилось»: трижды ударивший бабушку-цветочницу мужчина объяснил свои действия

Мужчина, который трижды ударил по лицу пенсионерку, торговавшую цветами на улице в Ульяновской области, объяснил свои действия словами «так получилось». Видео его допроса опубликовала официальный представитель МВД России Ирина Волк.

На записи мужчина попросил у пенсионерки прощения, заявил о раскаянье и попросил «понять его вину».

Инцидент произошел в Ульяновске 22 сентября. Пенсионерка продавала собственноручно собранные букеты у входа в магазин «Гулливер» на проспекте 50-летия ВЛКСМ. В 23:05 к сидевшей на табуретке женщине приблизился мужчина в синих джинсах и черной футболке и с силой ударил ее кулаком в лицо. Злоумышленник не остановился и после того, как пожилая женщина закрыла лицо руками, и нанес еще два удара. По данным Baza, к поискам хулигана, помимо полиции, присоединились местные жители. 28 сентября его задержали.

Ранее в Челябинской области пенсионерка попала под суд после конфликта с детьми из-за дворовой клумбы.