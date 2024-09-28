Задержан владелец дагестанской АЗС, где произошел взрыв

Следователи задержали владельца АЗС в Дагестане, где произошел взрыв. Об этом сообщили в Telegram-канале Следкома.

«В рамках расследования уголовного дела по ст.238 УК РФ в связи с происшествием в Республике Дагестан, <...> задержан фактический владелец автозаправочной станции Марат Джанхуватов», — говорится в сообщении.

Владельца АЗС допросили. В ближайшее время будет решен вопрос об избрании ему меры пресечения.

Трагедия случилась в пятницу, 27 сентября, на АЗС Plus у поворота в село Новый Хушет, где произошло несколько взрывов. По версии Telegram-канала SHOT, причиной могла стать детонация газового баллона. На месте происшествия начался пожар, его площадь превысила 500 квадратных метров. Спустя почти сутки огонь полностью потушили.

Подобный инцидент случился в Дагестане в августе 2023 года. Тогда в Махачкале в автосервисе у АЗС «Нафта 24» произошло возгорание и взрыв, из-за которого пострадали сотни человек.

Ранее Следственный комитет раскрыл подробности взрыва на АЗС Махачкалы.