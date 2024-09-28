На железнодорожном мосту в Самарской области произошел взрыв. Об этом сообщили в Telegram-канале регионального правительства.

«Уважаемые жители Самарской области. Сегодня на пульт диспетчера службы 112 поступило сообщение о сильном хлопке», — говорится в сообщении.

Сообщается, что речь идет про мост в районе города Кинель. Там произошло повреждение «островков безопасности», из-за чего движение поездов на данном участке пути временно приостановлено.

Информации о пострадавших нет. На месте работают сотрудники безопасности, уточнили в администрации.

В этом году на одном из мостов в Самарской области была произведена диверсия. 4 марта в Самарской области неизвестные осуществили подрыв на переправе через реку Чапаевка. Она получила повреждения. Позднее там нашли несколько несработавших взрывных устройств. Ответственность за диверсию взяла на себя военная разведка Украины.

Ранее в Крыму задержали агентов спецслужб Украины, передававших данные о защите Крымского моста.