В Иране заявили об ответственности США за ликвидацию генсека «Хезболлы»

Президент Ирана Масуд Пезешкиан заявил, что приказ о ликвидации лидера ливанского шиитского движения «Хезболла» Хасана Насраллы поступил из США. Вашингтон не сможет избежать ответственности за это, отметил политик, чьи слова приводит ТАСС.

«Мир не должен забывать, что распоряжение было дано американцами. Они никогда не смогут снять с себя вину», — отметил президент Ирана.

28 сентября Израиль сообщил, что лидер «Хезболлы» Хасан Насралла ликвидирован в результате авиаудара, нанесенного истребителем израильских военно-воздушных сил по подземному штабу организации на юге Бейрута. Помимо генсека движения, был ликвидирован командующий южным фронтом «Хезболлы» Али Карчи, а также другие командиры.

Израильская сторона утверждает, что за 32 года пребывания Насраллы на посту лидера «Хезболлы» он был ответственен за уничтожение многих израильских гражданских лиц и солдат, а также за планирование и осуществление тысяч терактов против Израиля.

Газета The New York Times написала, что глава исполнительного совета шиитского движения «Хезболла» Хашем Сафи ад-Дин, который является двоюродным братом Насраллы, может стать следующим генеральным секретарем организации.

Ранее генштаб Израиля предупредил о дальнейших операциях против «Хезболлы».