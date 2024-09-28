В Ульяновской области поймали хулигана, трижды ударившего в лицо бабушку-цветочницу

В Ульяновской области задержали мужчину, который избил пенсионерку, торговавшую цветами. Об этом в своем Telegram-канале сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

После публикации в соцсетях видео, вызвавшего резонанс, сотрудники уголовного розыска задержали подозреваемого. Им оказался 46 -летний житель Майнского района Ульяновской области. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело, его обвиняют в хулиганстве. Сейчас правоохранители выясняют причины агрессивного поведения задержанного.

Инцидент, попавший на камеру видеонаблюдения, произошел 22 сентября в Ульяновске. Вечером 69-летняя женщина продавала собственноручно собранные букеты у входа в магазин «Гулливер» на проспекте 50-летия ВЛКСМ. В 23:05 к сидевшей на табуретке пенсионерке приблизился тучный мужчина в синих джинсах и черной футболке.

На кадрах видно, как он медленно подошел к пенсионерке и с силой ударил ее кулаком в лицо. Злоумышленник не остановился и после того, как пожилая женщина закрыла лицо руками, и ударил ее еще дважды. Нападавшего искали полицейские и местные жители.

Ранее в Свердловской области мужчина избил женщину, которая кормила бездомного котенка.