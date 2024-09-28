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Gmail назвали ненадежным и опасным сервисом

Глава АППСИМ Зыков: западные ИТ-гиганты активно собирают данные пользователей

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Почтовый сервис Gmail является одним из инструментов Google для сбора данных пользователей, заявил директор Ассоциации профессиональных пользователей соцсетей и мессенджеров (АППСИМ) Владимир Зыков.

«Западные ИТ-гиганты активно собирают данные пользователей без их спроса. В особенности это касается почтового сервиса Gmail», — сказал он.

Также Зыков добавил, что Gmail очень ненадежный сервис.

«Об этом говорят проблемы с доставкой SMS для двухфакторной аутентификации, о которых пользователи начали сообщать в РОЦИТ после сбоя. Очевидно, что если на почте планируется хранить важные данные, то на первое место выходит принципиальный вопрос доступности сервиса», — отметил он.

Зыков предложил россиянам переходить на отечественные почтовые сервисы.

«Различные российские почтовые сервисы пользуются повышенной популярностью в нашей стране и предлагают сервисы миграции с Gmail», — сказал он.

С ним согласился и заведующий кафедрой социальных коммуникаций Азовского государственного педагогического университета Александр Малькевич, отметив, что россиянам опасно пользоваться сервисом от Google.

«Лучше попрощаться с западными площадками. В противном случае пользователь рискует столкнуться на западных площадках с мошенниками и другими преступниками, с большим количеством фейков и иным противоправным контентом», — сказал он.

Напомним, в начале сентября российские пользователи столкнулись с проблемами при регистрации новых аккаунтов по SMS в Gmail и восстановлении доступа к существующим. Также в РОЦИТ поступили сообщения о неполадках в работе почтового сервиса.

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