В Ульяновской области загорелась сухая трава

В Ульяновской области огнеборцы тушат пожар. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС.

По данным ведомства, пожар случился в поселке Свирино, где загорелась сухая растительность на площади 8 га. Огонь перешел на шесть жилых домов. Пострадавших нет.

На месте инцидента работают 35 специалистов и 10 единиц техники.

Накануне в МЧС рассказали, что сотрудники экстренных служб спустя 11 дней полностью ликвидировали природный пожар на территории Луганской народной республики (ЛНР). Из заявления следует, что огонь распространился в Станично-Луганском муниципальном округе. Всего пламя уничтожило 186 построек, включая 161 жилой дом. Здания находились в населенных пунктах Песчаное, Ольховское, Валуйское и Колесниковка.

Как рассказывали в ведомстве неделю назад, всего на место происшествия направили 17 единиц специальной техники и более 80 сотрудников. Только 21 сентября — через пять дней после начала пожара — им удалось локализовать огонь на площади 2,3 гектара.

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