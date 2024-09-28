В Рязанской области произошел пожар на территории воинской части

В Рязанской области в городе Рыбное на территории воинской части случился пожар. Об этом сообщил портал Rybnoe.net.

По данным журналистов, на территории части загорелись доски, которые лежали возле забора.

В середине сентября рядом с этой же воинской частью уже сгорели заброшенный барак и действующий спортзал.

До этого спасатели локализовали пожар на деревообрабатывающем предприятии в поселке Локоть Брянской области. По данным ведомства, пожар достигал максимальной площади в 2,5 тыс. квадратных метров. Горели два здания по производству поддонов, готовая продукция, пиломатериалы. На месте работают 64 специалиста и 21 единица техники.

Этим же утром в шахте рудника «Скалистый» в Норильске на глубине 800 метров произошел пожар. По данным источника ТАСС, спасатели эвакуируют 356 работников. Информация о пострадавших уточняется, а также устанавливается точная площадь пожара.

Ранее в Подмосковье загорелся торговый центр.