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Следственный комитет раскрыл подробности взрыва на АЗС Махачкалы

СК: следствие продолжает устанавливать обстоятельства взрыва на АЗС Махачкалы

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РИА Новости

Следственный комитет России по Республике Дагестан продолжает расследование уголовного дела, возбужденного по факту гибели людей в результате взрыва на автозаправочной станции в Махачкале. Об этом сообщает пресс-служба СК РФ.

Дело возбуждено по ч. 3 ст. 238 Уголовного кодекса России — «оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц».

По данным следствия, 27 сентября на территории АЗС в поселке Новый Хушет произошло два хлопка с последующим возгоранием. В результате происшествия несколько человек погибли и получили ранения. Следователи продолжают работать на месте ЧП, заверили в пресс-службе.

Предварительные результаты показали, что следов взрывчатых веществ на месте трагедии не обнаружено. Назначены разные экспертизы, чтобы установить причину смерти людей. Кроме того, изъята техническая и разрешительная документация, видеозаписи с камер наблюдения, допрашиваются очевидцы произошедшего, устанавливаются причастные лица.

В рамках возбужденного дела создана следственная группа.

Трагедия произошла на АЗС Plus у поворота в село Новый Хушет. По версии Telegram-канала SHOT, причиной могла стать детонация газового баллона. На месте происшествия начался пожар, его площадь превысила 500 квадратных метров. Предварительно, под завалами могут оставаться люди.

Ранее сообщалось, что семьям погибших во время взрыва на АЗС направят по 1 млн рублей.

Все новости на тему:
Взрыв АЗС в Дагестане
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