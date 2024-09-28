Пассажир разбил бутылкой лицо таксисту, который попросил его не пить спиртное в машине

Пьяный тюменец разбил лицо водителю такси, бросив в него стеклянную бутылку. Об этом сообщили в полиции Тюменской области.

Таксист с переломами двух лицевых костей был доставлен в больницу и рассказал, что он пострадал из-за агрессивного пассажира. Тот, по словам водителя, во время поездки распивал спиртные напитки и реагировал на замечания отказом и нецензурной бранью.

Когда таксист остановился у торгового центра и потребовал, чтобы молодой человек покинул салон автомобиля, злоумышленник послушался и, уже находясь на улице, бросил в лицо таксисту стеклянную бутылку из-под пива.

По подозрению в нападении на водителя правоохранители задержали ранее судимого 21-летнего юношу, который подтвердил слова потерпевшего и раскаялся в содеянном. За умышленное причинение тяжкого вреда здоровью молодому человеку грозит до 10 лет лишения свободы, сейчас он находится под подпиской о невыезде.

Ранее под Калининградом пьяный мужчина кидался камнями и ранил таксиста ножом.