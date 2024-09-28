В Москву в октябре вернется летняя погода

Жителей и гостей Москвы с 1 по 3 октября ждет бабье лето в «позднеосеннем исполнении». Об этом научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд сообщил «Интерфаксу».

По прогнозам синоптиков, 30 сентября температура ночью понизится до +7–8°С, днем температура будет составлять 13–15°С. Как объяснил Вильфанд, это связано с тем, что влияющий на погоду в столице антициклон уйдет на восток и воздушные массы начнут поступать в московский регион с севера.

«Дальше снова область высокого давления, опять южные потоки. И со вторника по четверг опять летняя погода», — сказал он.

Ночью, по словам специалиста, температура будет значительно опускаться — до +5–10°С, днем — подниматься до +17–22°С. 4 октября, отметил Вильфанд, «начнутся изменения в циркуляции», что спровоцирует облачную погоду, небольшие дожди и понижение температуры ночью до +2–3°С, днем — до +11–16°С.

До этого главный специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова заявила, что начало октября в Москве будет теплым, температура воздуха будет превышать климатическую норму.

Ранее москвичей предупредили о похолодании и дождях.