В Индии на заводе по производству комплектующих для iPhone произошел пожар

На юге Индии в штате Тамилнад начался пожар на объекте Tata Electronics Private Limited, где производят комплектующие для iPhone. Об этом сообщили в пресс-службе компании.

Во время инцидента на дежурстве было около 1,5 тыс. рабочих. Представители местной полиции сообщили, что пострадали трое сотрудников, у которых были проблемы с дыханием — их доставили в частную больницу в стабильном состоянии.

По предварительной информации, пожар начался в отделе покраски комплектующих для мобильных телефонов. Дым окутал территорию, а среди рабочих и местных жителей началась паника. Для эвакуации всех сотрудников из помещений задействовали около семи пожарных расчетов.

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