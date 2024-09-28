В Иркутске прошел митинг после того, как подростки из села Котик запытали собаку

Жители Иркутской области вышли на митинг, чтобы привлечь к ответственности подростков из села Котик за издевательство над собакой. Об этом сообщает Telegram-канал «Сапа».

Местные жители требуют наказать подростков-живодеров, издевавшихся над собакой и записывавших это на видео. Активисты, вышедшие на митинг с плакатами о гуманном обращении к животным, призвали привлечь несовершеннолетних к ответственности. По мнению многих, собака, которую пытали школьники, не выжила.

О произошедшем стало известно в начале сентября, однако все случилось еще летом. На кадрах, которые, как сообщалось, подростки сами опубликовали в соцсетях, заметно, как один из них поднял животное на веревке над землей. Несмотря на то, что животное скулило, юноша продолжал поднимать его. Спустя некоторое время один из молодых людей стал протыкать собаку вилами. Известно, что животное до этого ударили топором. На видео можно заметить четверых подростков. По словам местных жителей, один из них студент, остальные – школьники.

В полиции пока проверяют информацию об издевательствах, в ведомстве уже сообщали, что все герои скандального видео установлены и задержаны.

Ранее подростки из Югры избили ногами трехмесячного щенка и выбили ему зубы.