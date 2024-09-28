Под Херсоном поврежден важный объект

Глава украинской военной администрации на территории Херсонской области, контролируемой Киевом, Александр Прокудин, заявил о повреждении ряда объектов критической инфраструктуры и административного здания в подотчетной ему части региона. Сообщение о повреждениях он разместил в своем Telegram-канале.

Где произошли разрушения, не уточняется.

25 сентября на территории Херсона произошли три серии взрывов. Сообщалось о повреждении газопровода и других сооружений. Также взрывы в городе произошли 24 сентября.

Российские военные начали наносить удары по украинской инфраструктуре с октября 2022 года, вскоре после взрыва на Крымском мосту. С тех пор воздушная тревога объявляется регулярно в различных регионах Украины, нередко на всей территории страны. Как заявляют в Минобороны РФ, атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.

Ранее Сальдо назвал освобождение Херсона предтечей освобождения Николаева и Одессы.