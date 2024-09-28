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В Сумах на Украине произошел взрыв во время воздушной тревоги

«Общественное»: в Сумах на северо-востоке Украины произошел взрыв

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Thomas Peter/Reuters

В городе Сумы на северо-востоке Украины произошел взрыв. Об этом сообщается в Telegram-канале «Общественное».

«Взрыв было слышно в Сумах», — сказано в сообщении.

По данным онлайн-карты министерства цифровой трансформации Украины, воздушная тревога на момент 07:39 мск звучала в Сумской, Полтавской и Черкасской областях.

В ночь на 8 сентября в Киеве дважды за ночь объявлялась воздушная тревога.

Канал «Общественное» также сообщал о взрыве неподалеку от украинского города Черкассы.

Накануне взрывы произошли на Украине в городе Днепр. Согласно данным официального ресурса для оповещения населения, в Днепропетровской области работали сирены воздушной тревоги. Взрыв также был зафиксирован в подконтрольном властями Украины городе Запорожье.

Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года, через несколько дней после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Атакам подвергаются объекты энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране.

Ранее полицейское управление в Кривом Роге Украины получило повреждения из-за взрыва.

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