СМИ: жители Бейрута ночуют на пляже в спальниках и палатках из-за ударов Израиля

Покинувшие дома из-за ударов Израиля жители Бейрута прячутся на общественном пляже, передает Al Jazeera.

По данным канала, покинувшие южные пригороды района Дахия ищут убежище на пляже Рамлет-аль-Байда. Там можно получить матрасы, спальные мешки и палатки и переночевать. Кроме того, «сотни, если не тысячи» людей находятся на площади Мучеников в центре Бейрута.

В ночь на 28 сентября Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила об ударах по складам с оружием ливанского движения «Хезболла» в пригороде Бейрута. Точечные удары наносились по гражданским зданиям в районе Дахия на юге. ЦАХАЛ утверждает, что под ними находились склады «Хезболлы». За 1,5 часа до атаки Армия обороны Израиля связалась с жителями трех домов, которые располагались над и рядом со стратегическими объектами движения, и призвала их эвакуироваться. «Хезболла» назвала эти заявления «лживыми».

Накануне ВВС Израиля нанесли целенаправленный авиаудар по главному штабу «Хезболлы» в Бейруте. Целью Тель-Авива был генсек «Хезболлы» Насралла из-за того, что он отказался прекратить атаки на Израиль и порвать сотрудничество с ХАМАС. Источники американских СМИ утверждают, что Насралла мог быть в здании, по которому пришелся удар, однако собеседник Al-Arabiya назвал операцию неудачной. В результате удара, по данным минздрава Ливана, пострадали около 17 человек. На этом фоне премьер Нетаньяху срочно вылетел в Израиль из США. В Пентагоне заявили, что не знали о готовящейся операции ЦАХАЛ.

Ранее Байден поручил «скорректировать силы» США на Ближнем Востоке после ударов Израиля.