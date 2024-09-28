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В Киеве второй раз объявили воздушную тревогу

Воздушная тревога объявлена в Киеве второй раз за ночь

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Gleb Garanich/Reuters

В Киеве второй раз за ночь объявили воздушную тревогу. Этот вывод можно сделать на основе данных официального ресурса по оповещению населения.

Как писали украинские СМИ, первый раз тревогу объявили около 02:19. Тогда сигнал раздавался в течение 21 минуты.

«Общественное» также сообщало о взрыве в Днепре и около Черкасс. В настоящее время в красной зоне находятся восемь украинских областей.

Накануне сообщалось о взрывах в Днепре и Запорожье. Украинские СМИ также писали о взрывах в Киеве и Харькове на фоне ранее объявленной воздушной тревоги. «Страна.ua» сообщала, что взрывы были зафиксированы в окрестностях города Староконстантинова в Хмельницкой области на западе Украины, где находится военный аэродром.

Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года, через несколько дней после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога на Украине стала регулярным явлением, объявляясь практически ежедневно, иногда охватывая все регионы республики.

Ранее полицейское управление в Кривом Роге Украины получило повреждения из-за взрыва.

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