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СМИ сообщают о спасении более 50 человек, застрявших на крыше госпиталя

CBS: в США спасли более 50 человек, загнанных наводнением на крышу госпиталя

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NASA

В США более 50 человек спасли с крыши госпиталя в штате Теннесси, где они оказались заблокированы из-за урагана «Хелен». Об этом сообщает телеканал CBS News.

«Власти успешно эвакуировали по воздуху более 50 человек, оказавшихся в затруднительном положении из-за стремительного наводнения на крыше больницы в Эрвине», — говорится в сообщении.

Отмечается, что всего в ловушке на крыше из-за наводнения, спровоцированного ураганом, оказались 54 человека — персонал и пациенты больницы.

До этого Национальный центр по наблюдению за ураганами США сообщал, что ураган «Хелен», который сейчас бушует в районе Мексиканского залива, усилился до четвертой категории по шкале ураганов Саффира — Симпсона.

Вдоль побережья Мексиканского залива Флориды была объявлена эвакуация, а десятки округов объявили о закрытии школ. В Центре по наблюдению за ураганами заявили, что у «Хелен» будет более широкая зона действия сильных ветров, чем у 90% других крупных ураганов.

Ранее ураган «Хелен» оставил без света во Флориде 750 тысяч домохозяйств.

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