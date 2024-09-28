СМИ сообщают о спасении более 50 человек, застрявших на крыше госпиталя

В США более 50 человек спасли с крыши госпиталя в штате Теннесси, где они оказались заблокированы из-за урагана «Хелен». Об этом сообщает телеканал CBS News.

«Власти успешно эвакуировали по воздуху более 50 человек, оказавшихся в затруднительном положении из-за стремительного наводнения на крыше больницы в Эрвине», — говорится в сообщении.

Отмечается, что всего в ловушке на крыше из-за наводнения, спровоцированного ураганом, оказались 54 человека — персонал и пациенты больницы.

До этого Национальный центр по наблюдению за ураганами США сообщал, что ураган «Хелен», который сейчас бушует в районе Мексиканского залива, усилился до четвертой категории по шкале ураганов Саффира — Симпсона.

Вдоль побережья Мексиканского залива Флориды была объявлена эвакуация, а десятки округов объявили о закрытии школ. В Центре по наблюдению за ураганами заявили, что у «Хелен» будет более широкая зона действия сильных ветров, чем у 90% других крупных ураганов.

Ранее ураган «Хелен» оставил без света во Флориде 750 тысяч домохозяйств.