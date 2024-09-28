На Камчатке заметили двух медведей

В Петропавловске-Камчатском замечены два медведя, сообщает Telegram-канал регионального ГУ МЧС РФ.

«Петропавловск-Камчатский: замечен медведь возле дома по улице Рябиковской, 78. <...> Ещё один косолапый замечен возле Авиационной, 1», — сообщает ведомство.

Отмечается, что местных жителей призвали следить за местонахождением детей. Если же встреча с медведем произошла, то убегать от животного нельзя. Следует медленно отступать, не делая резких движений, чтобы не спровоцировать агрессию со стороны хищника.

До этого в Канаде медведь забрался в гараж и едва не напал на мужчину. Момент попал на видео. Алекс Голд из Британской Колумбии вернулся домой после похода в магазин и начал выгружать покупки из машины, когда заметил медведя в гараже. Зверь подошел достаточно близко к мужчине, однако канадец сохранил хладнокровие и не стал убегать, понимая, что такое поведение могло спровоцировать нападение животного.

Ранее камчатские власти объявили спецрежим в Петропавловске-Камчатском из-за нашествия медведей, чтобы увеличить количество опергрупп для ликвидации зверей.