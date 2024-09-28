Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

На Камчатке заметили двух медведей

МЧС: в Петропавловске-Камчатском заметили еще двух медведей

close
Shutterstock/FOTODOM

В Петропавловске-Камчатском замечены два медведя, сообщает Telegram-канал регионального ГУ МЧС РФ.

«Петропавловск-Камчатский: замечен медведь возле дома по улице Рябиковской, 78. <...> Ещё один косолапый замечен возле Авиационной, 1», — сообщает ведомство.

Отмечается, что местных жителей призвали следить за местонахождением детей. Если же встреча с медведем произошла, то убегать от животного нельзя. Следует медленно отступать, не делая резких движений, чтобы не спровоцировать агрессию со стороны хищника.

До этого в Канаде медведь забрался в гараж и едва не напал на мужчину. Момент попал на видео. Алекс Голд из Британской Колумбии вернулся домой после похода в магазин и начал выгружать покупки из машины, когда заметил медведя в гараже. Зверь подошел достаточно близко к мужчине, однако канадец сохранил хладнокровие и не стал убегать, понимая, что такое поведение могло спровоцировать нападение животного.

Ранее камчатские власти объявили спецрежим в Петропавловске-Камчатском из-за нашествия медведей, чтобы увеличить количество опергрупп для ликвидации зверей.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами