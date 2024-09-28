Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Ребенок ушел под воду в аквапарке во время отдыха с родителями в Череповце

В Череповце мальчик ушел под воду во время отдыха с родителями в аквапарке

close
Depositphotos

В Череповце 11-летний мальчик захлебнулся, когда отдыхал с родителями в аквапарке. Об этом со ссылкой СУ СК России по региону сообщает РИА Новости.

По информации агентства, инцидент произошел 26 сентября. Ребенок ушел под воду в аквапарке, когда находился там вместе со своими родителями. Спасти его не удалось.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 109 УК РФ. Сотрудники правоохранительных органов провели осмотр места происшествия, опросили очевидцев и изучили записи с камер видеонаблюдения. Кроме того, назначена судебно-медицинская экспертиза.

До этого 20-летняя россиянка порвала промежность во время отдыха в аквапарке. Она скатывалась с самой высокой горки в аквапарке на высокой скорости по течению воды.

Ранее мужчина надругался над школьницей в московском аквапарке.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами