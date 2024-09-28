Ребенок ушел под воду в аквапарке во время отдыха с родителями в Череповце

В Череповце 11-летний мальчик захлебнулся, когда отдыхал с родителями в аквапарке. Об этом со ссылкой СУ СК России по региону сообщает РИА Новости.

По информации агентства, инцидент произошел 26 сентября. Ребенок ушел под воду в аквапарке, когда находился там вместе со своими родителями. Спасти его не удалось.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 109 УК РФ. Сотрудники правоохранительных органов провели осмотр места происшествия, опросили очевидцев и изучили записи с камер видеонаблюдения. Кроме того, назначена судебно-медицинская экспертиза.

До этого 20-летняя россиянка порвала промежность во время отдыха в аквапарке. Она скатывалась с самой высокой горки в аквапарке на высокой скорости по течению воды.

Ранее мужчина надругался над школьницей в московском аквапарке.