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Отчим надругался над своей падчерицей во время застолья со спиртным в Ленобласти

В Ленобласти падчерица обвинила отчима в надругательстве во время застолья

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Depositphotos

В Ленобласти 27-летняя женщина обвинила своего 48-летнего отчима в надругательстве. Об этом сообщает «ЛенТВ24».

По информации издания, инцидент произошел 26 сентября в одной из квартир на Пражской улице в районе Кудрово. Женщина сообщила, что пьяный отчим надругался над ней во время застолья.

После произошедшего россиянка обратилась в правоохранительные органы. Стражи порядка возбудили уголовное дело и задержали подозреваемого в изнасиловании жителя Шлиссельбурга в городе Всеволожске.

До этого в Петербурге мигрантка попала в больницу после группового изнасилования. Женщина отправилась в гости к мужчине, с которым ранее общалась, но, зайдя в квартиру, поняла, что там находятся еще несколько человек. В результате трое из них напали и надругались над гостьей.

Ранее таксист-мигрант изнасиловал пассажирку в магаданском селе и получил четыре года колонии.

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