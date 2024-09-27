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В Днепре и Запорожье произошли взрывы

На Украине в городах Днепр и Запорожье зафиксировали взрывы

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Vladyslav Musiienko/Reuters

Взрывы произошли на Украине в городе Днепр (ранее — Днепропетровск). Об этом сообщил телеканал «Дом».

Согласно данным официального ресурса для оповещения населения, в Днепропетровской области работают сирены воздушной тревоги.

Также взрыв зафиксировали в контролируемом властями Украины городе Запорожье. Об этом сообщило издание «Общественное. Новости». Но подробностей в публикации не привели.

Сейчас подконтрольные украинским властям районы Запорожской области находятся в красной зоне на карте тревог.

В пятницу, 27 сентября, украинские СМИ уже сообщали о взрывах в Киеве и Харькове. Накануне издание «Общественное» написало о взрыве в Харьковской области на фоне воздушной тревоги.

Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года, через несколько дней после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы.

Ранее российский посол призвал Зеленского и Запад признать, что Украина летит в пропасть.

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Операция на Украине
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