Новак заявил, что около половины расчетов за энергоресурсы РФ проходит в рублях

Около 50% сделок по расчетам за российские энергоресурсы осуществляется в рублях. Об этом сообщил вице-премьер России Александр Новак в интервью телеканалу «Россия 1» в рамках Российской энергонедели.

«С переходом на расчеты с дружественными странами, доля операций в валютах этих стран увеличилась. Мы активно наращиваем использование рублей в расчетах. На данный момент соотношение составляет примерно 50 на 50. Хотя незначительная часть расчетов все еще осуществляется в долларах и евро по оставшимся контрактам с Европой», — отметил он, добавив, что основная масса расчетов производится в валютах дружественных государств.

До этого Новак заявил, что добыча нефти и газового конденсата в России по итогам года ожидается в диапазоне 515-521 млн тонн, что на 2-3% уступает показателям 2023-го года.

Первый заместитель председателя правления Сбербанка Александр Ведяхин отметил, что необходимые инвестиции в энергоотрасль составят более 26 трлн рублей до 2042 года.

Ранее стало известно о росте доходов российских нефтяников.