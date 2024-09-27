Автомобиль сбил мужчину на дороге возле взорвавшейся АЗС

Мужчину сбили возле взорвавшейся заправки в Новом Хушете в Дагестане. Об этом рассказали в Telegram-канале Mash.

«Мужчину сбили возле взорвавшейся заправки в Новом Хушете. Он вышел из своей ВАЗ 2114, чтобы помочь пострадавшим. В этот момент на него вылетел джип», — говорится в сообщении.

Сообщается также, что медики госпитализировали еще одного ребенка и женщину с места взрыва. Известно, что под завалами могут находиться еще люди. Очевидцы поделились кадрами с места происшествия в Telegram-канале «Эхо Дагестана».

Взрыв на АЗС произошел 27 сентября, недалеко от Махачкалы, в Новом Хушете. В МЧС уточнили, что здание АЗС разрушено, техническая станция и столовая горят на площади 500 квадратных метров.

На данный момент известно, что пострадали четыре человека, еще пятерых не удалось спасти.

Ранее сообщалось, что правительство Дагестана проведет экстренное совещание из-за взрыва на АЗС.