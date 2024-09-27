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СК возбудил дело из-за заключенного, проткнутого насквозь балкой

СК: в Нижегородской области завели дело из-за заключенного, проткнутого балкой

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Максим Блинов/РИА Новости

В Нижегородской области отдел Следственного комитета возбудил уголовное дело из-за травмирования осужденного в исправительной колонии №14 — мужчину насквозь проткнула балка. Об этом сообщается на сайте регионального следственного управления СК России.

По версии следствия, заключенный получил травму брюшной полости на территории деревообрабатывающего цеха 20 сентября. Его госпитализировали. Судебно-медицинская экспертиза определила, что мужчина получил тяжкий вред здоровью.

Следователи возбудили уголовное дело по факту нарушения требования охраны труда (часть 1 стать 143 УК РФ). Действиям тех, кто отвечал за соблюдение безопасности, дадут правовую оценку, добавили в ведомстве.

До этого сообщалось, что заключенного уже прооперировали.

Кроме того, в сентябре в Санкт-Петербурге сотруднику бронетанкового завода прищемило голову стволом пушки. Руководство предприятия от комментариев воздержалось.

Ранее трое рабочих упали со строительных лесов на ВДНХ.

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