В ЛНР спустя 11 дней потушили природный пожар

Сотрудники экстренных служб спустя 11 дней полностью ликвидировали природный пожар на территории Луганской народной республики (ЛНР). Об этом сообщается в официальном Telegram-канале МЧС РФ.

Из заявления следует, что огонь распространился в Станично-Луганском муниципальном округе. Всего пламя уничтожило 186 построек, включая 161 жилой дом. Здания находились в населенных пунктах Песчаное, Ольховское, Валуйское и Колесниковка.

«Огонь полностью ликвидирован», — подчеркнули в ведомстве.

Возгорание в Станично-Луганском муниципальном округе зафиксировали еще 16 сентября. Изначально здесь загорелась сухая трава, но позже пламя распространилось на лес и село Валуйское.

Как рассказали в МЧС РФ, всего на место происшествия направили 17 единиц специальной техники и более 80 сотрудников. Только через несколько дней, 21 сентября, им удалось локализовать огонь на площади 2,3 гектара.

По словам посла по особым поручениям министерства иностранных дел РФ Родиона Мирошника, ЧП в Станично-Луганском муниципальном округе могло произойти из-за поджога. Он пришел к такому выводу, так как на месте возгорания были найдены бутылки с зажигательной смесью.

Ранее в МЧС РФ сообщили, что при пожаре в Станично-Луганском муниципальном округе пострадали два человека.