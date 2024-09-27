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В Уфе возбудили уголовное дело после уничтожения посвященной СВО аллеи

СК завел дело о халатности после уничтожения в Уфе аллеи, посвященной бойцам СВО

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Максим Блинов/РИА «Новости»

Председатель Следственного комитета (СК) России Александр Бастрыкин потребовал доклад по уголовному делу о халатности, которое возбудили после уничтожения аллеи в Уфе. Обэтом сообщает информационный центр СК РФ в своем Telegram-канале.

Аллея, о которой идет речь, была посвящена российским бойцам, которые вернулись со специальной военной операции на Украине.

«Бастрыкин затребовал у руководителя СУ СК России по Республике Башкортостан Владимира Владимировича Архангельского доклад о предварительных и окончательных результатах расследования уголовного дела», — говорится в публикации СК РФ.

«Аллея возвращения домой», о которой идет речь, была высажена в Уфе 30 сентября 2022 года. Объект посвятили защитникам Отечества, а также памятному воссоединению с Россией четырех регионов.

Следственный комитет также пишет со ссылкой на СМИ, что территория памятного объекта была передана под строительство торгового центра. На аллее были выкорчеваны деревья, посаженные местными жителями в знак уважения российским военнослужащим.

Ранее в Кузбассе школьники сломали 96 памятников на воинском захоронении.

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