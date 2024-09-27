Военные следователи инициировали уголовное дело против украинских боевиков, обвиняемых в преступлениях против гражданского населения в Курской области. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Главного военного следственного управления СК РФ.

Отмечается, что следователи возбудило уголовное дело по фактам, подпадающим под ч. 3 ст. 30, ч. 2 ст. 105 (покушение на жизнь двух или более лиц, совершенное организованной группой общеопасным способом по мотивам политической и идеологической ненависти), ч. 2 ст. 205 (террористический акт) и ч. 1 ст. 356 УК РФ (использование в вооруженных конфликтах запрещенных методов и средств).

Накануне замглавы МИД РФ Сергей Вершинин встретился со спецпредставителем генсекретаря ООН по вопросу о детях и вооруженных конфликтах Вирджинией Гамбой и рассказал ей о преступлениях солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ) против детей.

До этого бойцы 44-го армейского корпуса Вооруженных сил России показали видео, на котором попал момент, как Вооруженные силы Украины открыли огонь по людям, которые пытались сбежать в Курской области по полям.

Ранее очевидец рассказал о еще одном военном преступлении ВСУ в Курской области.