Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

СК возбудил дело против причастных к преступлениям в Курской области бойцов ВСУ

СК возбудил дело на бойцов ВСУ, причастных к преступлениям в Курской области

close
Stringer/Reuters

Военные следователи инициировали уголовное дело против украинских боевиков, обвиняемых в преступлениях против гражданского населения в Курской области. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Главного военного следственного управления СК РФ.

Отмечается, что следователи возбудило уголовное дело по фактам, подпадающим под ч. 3 ст. 30, ч. 2 ст. 105 (покушение на жизнь двух или более лиц, совершенное организованной группой общеопасным способом по мотивам политической и идеологической ненависти), ч. 2 ст. 205 (террористический акт) и ч. 1 ст. 356 УК РФ (использование в вооруженных конфликтах запрещенных методов и средств).

Накануне замглавы МИД РФ Сергей Вершинин встретился со спецпредставителем генсекретаря ООН по вопросу о детях и вооруженных конфликтах Вирджинией Гамбой и рассказал ей о преступлениях солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ) против детей.

До этого бойцы 44-го армейского корпуса Вооруженных сил России показали видео, на котором попал момент, как Вооруженные силы Украины открыли огонь по людям, которые пытались сбежать в Курской области по полям.

Ранее очевидец рассказал о еще одном военном преступлении ВСУ в Курской области.

Все новости на тему:
Атаки на Курскую область
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами