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Россиянам назвали способ быстрее запоминать информацию

Специалист соцподдержки Глумова: пиктограммы помогут лучше запоминать информацию

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Depositphotos

Чтобы запомнить большие объемы информации, следует изобразить ее с помощью картинок и символов, к примеру, воспользовавшись техникой «Пиктограмм». Такой совет в беседе с РИАМО дала специалист семейного центра «Ориентир» департамента труда и социальной защиты населения города Москвы Маргарита Глумова.

«Вместо того, чтобы запоминать элементы и факты по отдельности, вы связываете их в логическую историю или последовательность. Например, чтобы запомнить список слов, можно придумать историю, где каждое слово связано с предыдущим. Это помогает сделать информацию более понятной, так как создается яркий образ и связь между элементами», — отметила специалист.

Этот метод, по ее словам, также подходит для запоминания последовательности событий или шагов в каком-либо процессе.

До этого основатель стартап-сервиса для чтения и платформы для молодых редакторов и писателей Егор Иванов дал советы, как за короткий срок подготовиться к экзамену по литературе. Читать книги целиком правильно и похвально, но если времени нет и нужно срочно восполнить пробелы, то выручит краткое содержание, отметил он.

Ранее ученые перечислили преимущества для мозга от музыкального образования.

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