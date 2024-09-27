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В Госдуме заявили об индексации пенсий военным с октября

Володин: пенсии военным проиндексируют с октября на 5,1%

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Александр Кряжев/РИА «Новости»

Председатель Государственной думы Вячеслав Володин заявил, что с 1 октября предусмотрена индексация пенсий для военных и заработных плат сотрудников федеральных учреждений на 5,1%. Данное сообщение опубликовано в Telegram-канале нижней палаты российского парламента.

«Индексация пенсий военным составит 5,1%. Это затронет порядка 2,8 миллиона граждан. Мы придаем особое значение выполнению социальных обязательств государства», — отметил Володин.

В сентябре член комитета по бюджету и налогам Госдумы Никита Чаплин заявил, что в следующем году для некоторых категорий россиян запланировано двукратное повышение пенсии.

До этого стало известно, что размер пенсии за потерю кормильца в России за последние 10 лет вырос вдвое, достигнув 8134,88 рубля в 2024 году. Ежегодная индексация проводится с учетом инфляции, а размер выплат зависит от трудового стажа и уровня заработной платы бывшего кормильца.

Ранее сенатор Ольга Епифанова рассказала, могут ли закончиться деньги на выплату пенсий.

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