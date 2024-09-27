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Женщина получила сильные ожоги из-за неисправной грелки

Daily Mail: британка воспользовалась грелкой и получила сильные ожоги

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Yazmin Hardy/Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Жительница Англии получила сильные ожоги из-за неисправной грелки, пишет LADBible.

Язмин Харди рассказала, что решила воспользоваться грелкой, чтобы снять боль в животе. Она наполнила ее кипятком, приложила к себе, однако через несколько секунд изделие лопнуло и кипяток пролился на тело женщины.

Женщина обратилась за медицинской помощью в ближайшую больницу, где ей оказали первую помощь. Хотя врачи помогли ей снять острую боль, последствия инцидента оставили неизгладимый след на теле британки. По словам медиков, шрамы могут остаться у Харди на всю жизнь.

Помимо физических последствий, ситуация оказала глубокое эмоциональное воздействие на британку. Она поделилась, что испытала сильный стресс и чувство вины за случившееся, несмотря на то, что это было результатом использования неисправного товара.

«Сначала я подумала, что это моя вина, потому что я не закрутила крышку как следует, но когда я вернулась из больницы, я еще раз осмотрелась и увидела крошечную трещину на шве», — добавила Харди.

Ранее женщина оказалась в больнице с ожогами из-за декоративных свечей, поджегших ее платье.

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