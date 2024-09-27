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В Госдуме объяснили смысл идеи отдавать мальчиков отцам при разводе

Депутат ГД Кузнецов: мальчиков после развода нужно отдавать на воспитание отцам

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В России есть эффективный способ решить проблему с невыплатами алиментов — нужно после развода отдавать мальчиков папам. В целом отцы должны иметь равные с матерями права на воспитание детей, заявил 360.ru депутат Дмитрий Кузнецов.

«Нужно кардинально решать вопрос. Необходимо вернуть отцам равные права в воспитании детей. Тогда проблема будет решена быстро и кардинально», — заявил парламентарий.

Отдавать отцам при разводе он призвал мальчиков старше восьми лет, подчеркнув, что требовать алименты с женщин не будет «ни один адекватный мужчина». Воспитание мальчиков отцами при разводе решит проблему с долгами по алиментам и укрепит семьи, убежден Кузнецов.

Ранее россиянка прорыла подземный вход в дом, скрываясь от приставов из-за долгов по алиментам.

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