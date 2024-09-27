Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Отец устроил погоню с оружием за парнем дочери, пытаясь помешать их отношениям

Daily Mail: в Бразилии отец с пистолетом погнался за парнем 15-летней дочери

close
Shutterstock

В Бразилии отец устроил погоню со стрельбой за парнем дочери, так как был против их отношений, пишет Daily Mail.

Как сообщают СМИ, инцидент произошел в Вианополисе. Местный 39-летний бизнесмен узнал, что его 15-летняя дочь начала встречаться с парнем, который был на год старше ее. Возмущенный этим фактом, он решил разобраться с ухажером самостоятельно. Для этого мужчина пришел в магазин мобильных телефонов, где работал подросток, и начал разговор с ним.

После непродолжительной беседы парень попытался уйти, но отец девушки не дал ему этого сделать. Вместо этого он начал угрожать юноше предметом, а потом устроил погоню за собеседником. Преследуя оппонента, бизнесмен достал пистолет и сделал выстрел в воздух.

Полиция арестовала мужчину в соседнем городе. При обыске у подозреваемого нашли пневматический пистолет, который он, по его словам, приобрел уже после инцидента. Однако офицеры обнаружили у задержанного еще один предмет — револьвер, которым он и пытался запугать подростка.

Ранее в США школьник вызвал полицию и наврал о стрельбе, чтобы пораньше уйти с уроков.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами