Отец устроил погоню с оружием за парнем дочери, пытаясь помешать их отношениям

В Бразилии отец устроил погоню со стрельбой за парнем дочери, так как был против их отношений, пишет Daily Mail.

Как сообщают СМИ, инцидент произошел в Вианополисе. Местный 39-летний бизнесмен узнал, что его 15-летняя дочь начала встречаться с парнем, который был на год старше ее. Возмущенный этим фактом, он решил разобраться с ухажером самостоятельно. Для этого мужчина пришел в магазин мобильных телефонов, где работал подросток, и начал разговор с ним.

После непродолжительной беседы парень попытался уйти, но отец девушки не дал ему этого сделать. Вместо этого он начал угрожать юноше предметом, а потом устроил погоню за собеседником. Преследуя оппонента, бизнесмен достал пистолет и сделал выстрел в воздух.

Полиция арестовала мужчину в соседнем городе. При обыске у подозреваемого нашли пневматический пистолет, который он, по его словам, приобрел уже после инцидента. Однако офицеры обнаружили у задержанного еще один предмет — револьвер, которым он и пытался запугать подростка.

Ранее в США школьник вызвал полицию и наврал о стрельбе, чтобы пораньше уйти с уроков.